5 عوامل تساهم في انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني ارتبط مؤخرًا بالانتقال مجانًا إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه توجد 5 عوامل تسهل رحيل البرغوث الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان والتي سيقدمها له النادي الباريسي حتى يوافق على اللعب في حديقة الأمراء في الموسم المقبل.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي سيحصل مع باريس سان جيرمان على راتب يقترب مما يتقاضاه الآن مع برشلونة، حيث إن باريس سان جيرمان من الأندية القليلة في العالم بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي القادرة على دفع رواتب مرتفعة.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يمتلك فريقًا تنافسيًا في جميع البطولات، حيث إنه يهيمن على البطولات في فرنسا وينافس بقوة في دوري أبطال أوروبا وهذا الأمر يمثل حافزًا لميسي الذي سبق له المعاناة من فشل مشروع برشلونة.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن وجود نيمار في باريس سان جيرمان سيحفز ميسي على الانتقال إلى ملعب حديقة الأمراء بسبب العلاقة المميزة بينهما بالإضافة إلى تواجد الأرجنتيني آنخيل دي ماريا صديق ميسي ومواطنيه ليوناردو باريديس وماورو إيكاردي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من النقاط الأخرى التي سيقدرها ميسي لمستقبله أن ينتقل لبطولة يستطيع اللعب بها لعدة مواسم مما يجعل الدوري الفرنسي مثاليًا للنجم الأرجنتيني لأنه يمنح البرغوث الأرجنتيني راحة أكبر في الملعب مقارنة ببطولة الدوري الإنجليزي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مدينة باريس تعتبر من أكثر المدن العالمية التي تحظى بمميزات كبيرة للعيش بها وهذا الأمر قد يثير إعجاب ميسي مقارنة بالمناخ الممطر لمدينة مانشستر كما تتمتع العاصمة الفرنسية بوسائل عديدة لتربية الأطفال كما أنها ستجذب أنتونيلا زوجة ميسي لأنها من أشد المعجبين بالموضة.



