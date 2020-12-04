5 عوامل تساهم في انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني ارتبط مؤخرًا بالانتقال مجانًا إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أنه توجد 5 عوامل تسهل رحيل البرغوث الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان والتي سيقدمها له النادي الباريسي حتى يوافق على اللعب في حديقة الأمراء في الموسم المقبل.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ميسي سيحصل مع باريس سان جيرمان على راتب يقترب مما يتقاضاه الآن مع برشلونة، حيث إن باريس سان جيرمان من الأندية القليلة في العالم بجانب مانشستر سيتي الإنجليزي القادرة على دفع رواتب مرتفعة.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن باريس سان جيرمان يمتلك فريقًا تنافسيًا في جميع البطولات، حيث إنه يهيمن على البطولات في فرنسا وينافس بقوة في دوري أبطال أوروبا وهذا الأمر يمثل حافزًا لميسي الذي سبق له المعاناة من فشل مشروع برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن وجود نيمار في باريس سان جيرمان سيحفز ميسي على الانتقال إلى ملعب حديقة الأمراء بسبب العلاقة المميزة بينهما بالإضافة إلى تواجد الأرجنتيني آنخيل دي ماريا صديق ميسي ومواطنيه ليوناردو باريديس وماورو إيكاردي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه من النقاط الأخرى التي سيقدرها ميسي لمستقبله أن ينتقل لبطولة يستطيع اللعب بها لعدة مواسم مما يجعل الدوري الفرنسي مثاليًا للنجم الأرجنتيني لأنه يمنح البرغوث الأرجنتيني راحة أكبر في الملعب مقارنة ببطولة الدوري الإنجليزي.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مدينة باريس تعتبر من أكثر المدن العالمية التي تحظى بمميزات كبيرة للعيش بها وهذا الأمر قد يثير إعجاب ميسي مقارنة بالمناخ الممطر لمدينة مانشستر كما تتمتع العاصمة الفرنسية بوسائل عديدة لتربية الأطفال كما أنها ستجذب أنتونيلا زوجة ميسي لأنها من أشد المعجبين بالموضة.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميسي ليونيل ميسي برشلونة باريس سان جيرمان

أخبار تهمك

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 6 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل - إيقاف نجم بيراميدز لتعاطيه المُنشطات

منذ أقل من ساعتين

زيدان يوجه رسالة إلى بيريز

منذ ساعة و 27 دقيقة

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الزمالك

منذ ساعة

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 3 ساعات

الفرصة الأخيرة.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم الصفقة الصعبة

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 4 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 26 دقيقة

موضوعات متعلقة

نيمار يواصل التمرد على برشلونة.. ويؤكد: لا أريد أموال باريس

ميسي: توقعت انتقال نيمار إلى ريال مدريد

باريس سان جيرمان يطلب "ميسي" اليابان

باريس سان جيرمان يحسم مستقبل "ميسي" مع برشلونة

الكشف عن الحالة التي تدفع باريس لضم ميسي

باريس سان جيرمان يبتعد عن صفقة ميسي لهذا السبب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

11:35 م

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

09:46 م

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

09:12 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم