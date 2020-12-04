وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:35 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، لمواجهة طلائع الجيش غدا السبت ضمن إطار منافسات دور نهائي كأس مصر.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش 

ويسعى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة موسيماني لحصد لقب كأس مصر بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، على حساب الزمالك الأسبوع الماضي.

من جانبه يتوقع أن يبدأ المدرب الجنوب إفريقي تشكيل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر كالآتي:- 

حراسة المرمى:- محمد الشناوي.

خط الدفاع:- محمد هاني وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم.

خط الوسط:- عمرو السولية وحمدي فتحي.

خط الوسط الهجومي:- محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

مهاجم صريح:- صلاح محسن.

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