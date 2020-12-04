زيدان يوجه رسالة إلى بيريز

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:34 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية عن آخر التطورات داخل صفوف ريال مدريد عقب الخسارة على يد شاختار دونيتسك بهدفين نظيفين في الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأفاد برنامج الشيرنجيتو الإسباني بأن العديد من التقارير كانت قد أكدت أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد غاضب جدًا من اللاعبين وزين الدين زيدان المدير الفني للملكي عقب الخسارة الأخيرة.

وأكد البرنامج الإسباني أن بيريز زار تدريبات الفريق الملكي للحديث مع اللاعبين والجهاز الفني.

وألمح البرنامج الإسباني أن اللاعبين والمدير الفني الفرنسي كشفوا لبيريز عن ثقتهم في تحسين وضع الفريق في الموسم الحالي، حيث قال زيدان لبيريز:"أنا واثق من أننا سنلعب مباريات جيدة جدًا".

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث في مجموعته الأوروبية برصيد 7 نقاط، حيث يحتاج إلى الفوز على بروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأخيرة لتأكيد تأهله دون انتظار نتائج الفرق الأخرى.

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