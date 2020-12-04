غطس والسنور.. كيف تقضي ملكات جمال السياحة ساعتها في سهل حشيش؟

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:26 م
بوابة الفجر
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زارت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة منتجع الباتروس سيتادل سهل حشيش وأبدو اعجابهم الشديد باطلالة على البحر مباشرة وكذلك على طول الشاطئ المذهل والأنشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج وكذا بحمامات السباحة الخلابة ذات الآطلالة المباشرة على البحر الآحمر.

وتأتى الزيارة الترفيهية ضمن فعاليات مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات والمقامة فى الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ٦ ديسمبر بمنتجع الباتروس وايت بيتش بالغردقة بالشراكة مع أيكو سباير دكتورة أمال رزق لتشجيع وتنشيط السياحة والقاء الضوء على مدينة الغردقة الساحرة بكل معالمها.
 
الجدير بالذكر أن منتجع الباتروس سيتادل بسهل حشيش قد أستضاف فى يناير الماضى حفل أختيار أفضل لاعب فى أفريقيا بحضور مشاهير وأساطير كرة القدم العالمية بهدف تشجيع السياحة والترويج لمدينة البحر الآحمر السياحية
 

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