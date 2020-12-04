غطس والسنور.. كيف تقضي ملكات جمال السياحة ساعتها في سهل حشيش؟

زارت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة منتجع الباتروس سيتادل سهل حشيش وأبدو اعجابهم الشديد باطلالة على البحر مباشرة وكذلك على طول الشاطئ المذهل والأنشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج وكذا بحمامات السباحة الخلابة ذات الآطلالة المباشرة على البحر الآحمر.

زارت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة منتجع الباتروس سيتادل سهل حشيش وأبدو اعجابهم الشديد باطلالة على البحر مباشرة وكذلك على طول الشاطئ المذهل والأنشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج وكذا بحمامات السباحة الخلابة ذات الآطلالة المباشرة على البحر الآحمر.