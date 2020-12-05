صندوق تحيا مصر: حطمنا الرقم القياسي الهولندي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:50 ص
صندوق تحيا مصر
صندوق تحيا مصر
أمنية فوزي
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قال محمد مختار، المتحدث الإعلامي باسم صندوق تحيا مصر، بمناسبة تسجيل صندوق تحيا مصر 3 أرقام قياسية جديدة،: "تشاركنا مع وزارة التضامن الاجتماعي ومنظماتالمجتمع المدني لحصر الأسر الأكثر احتياجًا".

وأضاف "مختار"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أنهم وفروا 300 ألف كرتونة، و2000 طن دواجن، ونصف مليون قطعة ملابس شتوية، بالإضافة إلى البطاطين.

وأكد أن موسوعة جينيس لها أهمية، وستقوم بفارق للصندوق خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "استطعنا توفير 480 قافلة محملة بالخير في 4 أيام بالعاصمة الإدارية".

واستكمل المتحدث باسم صندوق تحيا مصر: "حطمنا الرقم القياسي الهولندي، لافتًا إلى أن هولندا حققت رقمًا قياسيًا في عدد الشاحنات ولكنها كانت فارغة، ولكننا حققنا أرقامًا قياسيًا محملة بالخير".

وخاطب محمد مختار، العالم بالتضامن والتكافل من أجل العمل التطوعي ومساعدة الإنسانية في 2021.

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