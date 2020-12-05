بوسي شلبي تهنىء إلهام شاهين على "حظر تجول" بعد نجاح العرض

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:29 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

انتهى منذ قليل العرض الخاص لفيلم "حظر تجول" بطولة النجمة إلهام شاهين، وهو عرض أول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو من داخل العرض، بعد انتهاء الفيلم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت بوسي شلبي، على مقطع الفيديو قائلة: "مبروك إبداع" وعرضت تتر النهاية للفيلم.

ويعد "حظر تجول" الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد غياب الأفلام المصرية عن المشاركة في أى مسابقة رسمية، بدورة العام الماضى، بسبب عدم وجود فيلم مؤهل للمشاركة وقتها.

"حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

فيلم "حظر تجول" يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.


أخبار تهمك

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الزمالك

منذ ساعة

زيدان يوجه رسالة إلى بيريز

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

منذ ساعة الا ربع

سلبية مسحة لاعبي الأهلي قبل نهائي كأس مصر

منذ أقل من ساعة

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

منذ ساعة و 25 دقيقة

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 6 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 9 ساعات

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إيقاف نجم بيراميدز لتعاطيه المُنشطات

منذ أقل من ساعتين

الفرصة الأخيرة.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم الصفقة الصعبة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:15 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و19 حالة وفاة

وسط عدة مفاجأت.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

11:35 م

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

09:46 م

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

09:12 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم