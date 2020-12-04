تركيا تسجل أكثر من 32 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية التركية، اليوم الجمعة، تسجيل 193 حالة وفاة و32,736 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وكالة رويترز، أن إجمالي حالات الوفاة بفيروس كورونا المسجلة في تركيا بلغ 14,509 حالات وفاة، فيما يبقى العدد الإجمالي للإصابات غير معروف بسبب عدم توفر بيانات قديمة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن يوم الإثنين الماضي عن إجراءات جديدة لمكافحة الزيادة في عدد الإصابات والوفيات، بما في ذلك فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع وإغلاق كامل في عطلات نهاية الأسبوع.