فيديو.. خبير زراعي: الفول السوداني المصري ينافس الصيني والأمريكي

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قال يوسف عبد العزيز الخبير الزراعي إن هناك تجارب ناجحة في مصر لزراعات الفول السودانى، أشهرها تجربتي الوادى الجديد وشرق العوينات التي يصدر منها 40 % من صادرات مصر من الفول السودانى إلى أسواق دول أوروبا، حيث أن المنتج المصري أصبح ينافس الصين وأمريكا فى الجودة والسعر.



وأضاف "عبدالعزيز"، في تصريحات للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن الفول المصرى ذهب يعرف العالم قيمته خاصة المنزرع بشرق العوينات وأراضى الوادى الجديد، حيث يوجد أكبر مصنع فى مصر والشرق الأوسط لتجهيز وتصدير الفول السودانى، باستثمارات بلغت 650 مليون جنيه.



وأوضح عبد العزيز، أن هناك تجربة ناجحة بلغت مساحتها 8 ألاف فدان بالفول السودانى عالى الجودة، تصدر ما يقرب من 12 ألف طن بما يوازي 40 % من من صادرات المجلس.

