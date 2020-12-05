شاهد.. مصر تنظيم أضخم معرض صناعي لمعدات تكنولوجيا الهواء المضغوط

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:37 ص
داليا الحسين
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تستضيف قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أضخم معرض صناعي في مصر، يضم بين جنباته 3 معارض متخصصة للقطاع الصناعي في الفترة من 10 الى 13 ديسمبر.

وقال الإعلامي محمد غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، إن المعرض الأهم في مصر والشرق الأوسط يعرض كل ما يخص القطاع الصناعي، ويقام بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر ويضم 3 معارض متخصصة وهى معرض Hand Link Exspo وهو المعرض الدولي الـ 20 لمعدات المناولة ونقل الحركة والروافع والأوناش ومعدات التخزين، والمعرض الثاني Mac Tic وهو المعرض الدولي لتشكيل المعادن وماكينات اللحام والقواطع، أما المعرض الثالث فهو Air Tic لتكنولوجيا الهواء المضغوط ومستلزماته. 

وأوضح "غانم"، أن المعرض يقام تحت رعاية البنك الأهلي المصرى في دورته الـ20 وتنظمه شركة Ifg وهي واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في أنشاء المعارض الصناعية في مصر.

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