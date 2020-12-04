حقيقة الفستان الفرعوني المتداول للموكب الفرعوني لنقل المومياوات الملكية (فيديو)



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الدولة كلها تشارك في هذا الحدث، كاشفا أن الفستان المتداول صورته للفتيات اللاتي ستشارك في الموكب ليس هو الفستان الذي سيتم ارتداؤه، معلقا: "مش هو ده فستان كيت بيري.. ده فستان البروفات".

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن هناك 8 مصممين مصريين هم من صمموا الأزياء التي ستظهر خلال الموكب.



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كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تفاصيل الموكب الملكي لنقل مومياوات الفراعنة المنتظر، مشيرًا إلى أنه سيكون أهم كرنفال فني أقامته مصر.



وأشار "العناني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه سيكون حدث ضخم، ويليق بالحضارة المصرية، وسيتابعه العالم، ويعملون على الإعداد لهذا الحدث منذ نحو 15 شهر، وهناك متابعة لكافة التفاصيل.



وأوضح أن هناك عدد من الفنانين المصريين سيشاركون في الحدث من خلال القائهم كلمة في مناطق أثرية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد نقل المومياوات حتى يتابعه المصريون، وفي الغالب سيكون بالتزامن مع فترة المغرب، وسيكون هناك مكان مخصص للصحفيين لنقل الحدث، مؤكدا أن هذا الحدث سيكون رسالة للعالم.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الموكب الملكي لنقل مومياوات الفراعنة سيكون حدث عالمي، ويجب أن نعطي من عملوا على إنجاز تطوير ميدان التحرير، وتجهيز الموكب حقهم.