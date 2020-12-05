نجوم الفن يساندون إلهام شاهين وأمينة خليل في عرض فيلم "حظر تجوال" (صور)









فيلم "حظر تجول" للمخرج أمير رمسيس، وتم عرضه للمرة الأولى وذلك بحضور صناعه ونجومه، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.الفيلم يشارك في المسابقة الدولية، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013 خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.