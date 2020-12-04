وزير الداخلية الفرنسي ينتقد جريزمان ومبابي

انتقد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الكرامة الانتقائية لبعض نجوم كرة القدم الفرنسيين على رأسهم أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اللذين انتقدا العنف الذي انتهجته الشرطة الفرنسية ضد منتج موسيقي أسود البشرة.





وقام دارمانين وزير الداخلية بالرد على سؤال متعلق بنجوم الرياضة بدون أن يذكر أسماء نجوم بعينهم ممن قاموا بإدانة الشرطة عقب انتشار فيديو يظهر رجال الشرطة فيه وهم يضربون منتجا موسيقيا أسود البشرة.





وقال دارمانين في تصريحات نقلتها إذاعة راديو آر تي إل الفرنسية: "البعض في هذا البلد يمتلكون كرامة انتقائية".

وأضاف:"افتقد أيضا رد فعل اللاعبين للعنف الذي يتعرض له رجال الشرطة أثناء المظاهرات وآخرها التي كانت نهاية الأسبوع الماضي".





وتابع:"رجال الشرطة الذين قاموا بهذا الفعل سيتم طردهم من جهاز الشرطة بسبب سلوكهم غير المناسب والذي لا يوصف".





واختتم دارمانين تصريحاته قائلاً:"يؤلمني ألا تجد فرنسا رد فعل من اللاعبين أصحاب الملايين حول الـ98 شرطيا الذين أصيبوا يوم السبت الماضي".



