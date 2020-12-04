موعد مباراة الأهلي ضد الطلائع في نهائي كأس مصر والقناة الناقلة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

وكان الأهلي قد تأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

وتمكن أيضًا نادي طلائع الجيش من الفوز على حساب الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر مساء غدًا السبت، ضمن منافسات بطولة نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتنقل علةى قناة (أون تايم سبورت).

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