موعد مباراة ميلان ضد سامبدوريا في الدوري الإيطالي





يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على نظيره سامبدوريا ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي فى لقاء سيقام يوم السبت القادم قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة ميلان وسامبدوريا ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي فى تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





وكان ميلان قد حقق الفوز أمس على فريق سيلتيك الاسكتلندي ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي برباعية مقابل هدفين.





يذكر أن ميلان يحتل المركز الأول برصيد 23 نقطة بينما يأتي سامبدوريا فى المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.



