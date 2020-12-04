بريطانيا تسجل 16298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الجمعة، تسجيل 504 حالات وفاة و16298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة البريطانية إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد ارتفع إلى 1,690,432 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 60,617 حالة وفاة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

ووفقًا لبيانات الصحة البريطانية، فإن إصابات اليوم هي الأعلى منذ 26 نوفمبر.

وتحتل بريطانيا المركز الخامس في وفيات كورونا على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند والمكسيك، فيما تحتل المركز الأول أوروبيًا قبل إيطاليا وفرنسا.