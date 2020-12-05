أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 5-12-2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية التعاملات اليوم السبت 5-12-2020، في جميع محلات الذهب، بعد سلسلة من الصعود خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتنكسر فى نهاية التعاملات أمس الجمعة.



أسعار الذهب في مصر:

سعر جرام "الذهب عيار 21"  بلغ  800 جنيهًا .

وبلغ سعر جرام الذهب  "عيار 18" خلال تعاملات اليوم نحو 685.75 جنيهًا،

وسعر جرام الذهب "عيار 24" نحو 914.25 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيهًا.

 
سعر الذهب العالمي:

نجحت أسعار الذهب في الاحتفاظ بالمكاسب الأسبوعية بالرغم من التراجع بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات لمستويات قياسية جديدة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر، لكن بأقل من توقعات المحللين، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.7 بالمائة.


فيما ارتفعت طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنحو 1 بالمائة للشهر السادس على التوالي.

ورغم التراجع، حققت أسعار المعدن الأصفر أول مكاسب أسبوعية في شهر بحوالي 3 بالمائة أو 52 دولاراً ، مع توقعات المزيد من التحفيز المالي.

 

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1840 دولارا للأوقية.

ووبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1835.49 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 90.60.

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