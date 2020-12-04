'هيكل': صندوق تحيا مصر أثبت فاعليته خلال فترة قصيرة

أكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن تسجيل القافلة الإنسانية التي نظمها صندوق تحيا مصر كأكبر قافلة إنسانية في العالم يكشف حجم الجهد المبذول من القائمين على الصندوق والجهات المساهمة فيه.





وقال هيكل إننا شهدنا منذ أسبوعين انطلاق ما يقرب من ٥٠٠ شاحنة تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة للمناطق النائية والقرى الفقيرة في جميع محافظات مصر، واليوم نكتشف أن هذه القافلة كانت الأكبر على مستوى العالم، وهو ما تم اليوم في فعاليات حفل الإعلان تسجيل صندوق تحيا مصر لثلاثة أرقام في موسوعة جينيس للأرقام القياسية وإطلاق حملة جديدة تحت عنوان نتشارك من أجل الإنسانية.





وقال أسامة هيكل إن هذه القافلة تعد الثالثة التي يشهدها صندوق تحيا مصر منذ شهر رمضان الماضي.





وأكد هيكل أن صندوق تحيا مصر أثبت قدرة هائلة في المساهمة في مشروعات الدولة التنموية ومشروعات التكافل الاجتماعي خلال السنوات القليلة الماضية.



