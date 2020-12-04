أول تعليق لـ الربان فاروق عبدالعال بعد الإفراج عنه

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعرب القبطان البحري فاروق محمد عبدالعال، المفرج عنه من أيدي الحوثيين باليمن، عن سعادته لتدخل الدولة المصرية وتمكنها من الإفراج عنه، متوجها بالتحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: "ربنا يخلي الريس لكل المصريين".

وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن دخوله جزيرة تابعة للحوثيين السبب في القبض عليه، حيث تم احتجازه في فندق بعد اقتياده إلى صنعاء لمدة 10 أشهر، ومؤخرا قامت زوجته وابنته بإرسال استغاثات للرئيس السيسي.

وأضاف أنه فوجىء أمس باتصال من جهة سيادية مصرية تخبره بأنه سيكون في مصر غدا، معلقا: "كان هيجيلي سكتة قلبية، شيىء غريب.. الموضوع خلص كله في يوم واحد"، لافتا إلى أنه تم نقله إلى مطار عدن ورئيس المطار شخصيا كان يرافقه حتى دخوله الطائرة ووصل إلى مطار القاهرة فوجد جهة سيادية مصرية في انتظاره.

وأوضح أنه تم القبض على فريقه معه وعدهم 14 وليس بهم مصريا، وجميعهم مازالوا محتجزين حتى الآن.

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