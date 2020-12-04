النوبة يعلن عن قائمته أمام أبو شحاتة بالقسم الثالث

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استقر صلاح عثمان، المدير الفني بنادي النوبة على قائمة الفريق الأول والتي تضم 20 لاعب قبيل لقاء مركز شباب أبو شحاتة، وتقام المباراة بمحافظة الاسماعيلية، في أولى منافسات المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث.



وجاءت قائمة النوبة كالأتي:

كريم، يحيى مصطفى، سيد سويلم، وليد إبراهيم، برازيلي، مصطفى حفني، محمد فيجو، إسماعيل أحمد، كريم نادر، دونجا، حماصه، يحيى الكيال، علاء عبدالتواب، كريم حافظ، شوقي، وليد صلاح، رمضان البدري، محمد عطية، أحمد عبدالله، محمد سمير بيبسي.



ويقود الفريق جهاز فني مكون من: صلاح عثمان، مدير فنى، محمد رمضان، مدرب عام، أحمد ماتو، مدرب مساعد، أمير خليفة، مدرب، سمير صابر، مدرب حراس المرمى، بدوى صلاح، مدير إداري، خالد عبيد، علاج طبيعي.