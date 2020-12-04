إطلالة مميزة لحسين نصار في العرض الخاص العالمي لفيلم "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:10 م
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي_ولاء عبد الناصر _تصوير : مصطفى الديب
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حضر الممثل واليوتيوبر الشهير حسين نصار العرض لفيلم "حظر تجول"  بمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 42، للمخرج أمير رمسيس، في عرضه العالمي الأول، وذلك بحضور صناعه ونجومه، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وارتدى حسين بدلة كاجوال، وحطف الأنظار إليه على السجادة الحمراء.


يعد فيلم "حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.



وحرص على حضور عرض فيلم "حظر تجول" الفنان أمير شاهين وزوجته، هاني رمزي، لينا شماميان، صبري فواز، توني ماهر، جمال العدل، نسرين طافش، سيد رجب، هاني رمزي، تامر حبيب، شريف رمزي، هنا شيحة، ليلى علوي، بشرى، بسنت شوقي، كارول سماحة، وغيرهم.



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