بجامبوست باللون الأسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة إيمان العاصي على حضور العرض الخاص لفيلم "حظر تجول" الذي يُعرض حاليًا في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 42.

وتألقت إيمان العاصي خلال العرض الخاص بجامبوست باللون الأسود يتسم بوجود أكمام طويلة مصنوعة من قماش الشيفون، وبه فتحة صغيرة من الجانب، وتركت شعرها مُنسدلاً، ونسقت مع إطلالتها مكياجًا بالألوان الهادئة فزادها ذلك جمالاً ووقارًا.


فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي، عارفة عبدالرسول، محمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورًا خاصًا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.

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