شاهد.. هاني رمزي وزوجته في العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"

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حضر الفنان هاني رمزي وزوجته العرض لفيلم "حظر تجول" بمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ 42، للمخرج أمير رمسيس، في عرضه العالمي الأول، وذلك بحضور صناعه ونجومه، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.



وارتدى هاني بدلة زرقاء اللون وقميص أبيض، أما زوجته فارتدت فستان أحمر ، واشعلوا الريت كاربت بجمالهما.





يعد فيلم "حظر تجول" تأليف وإخراج أمير رمسيس، بطولة: إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبدالرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، كما يشهد الفيلم ظهورا خاصا للمخرج خيري بشارة، والفنان أحمد حاتم، من إنتاج صفي الدين محمود، باهو بخش، وسالي والي، ومعتز عبدالوهاب، وشريف فتحي.







وحرص على حضور عرض فيلم "حظر تجول" الفنان أمير شاهين وزوجته، هاني رمزي، لينا شماميان، صبري فواز، توني ماهر، جمال العدل، نسرين طافش، سيد رجب، هاني رمزي، تامر حبيب، شريف رمزي، هنا شيحة، ليلى علوي، بشرى، بسنت شوقي، كارول سماحة، وغيرهم.





