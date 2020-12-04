حنان مطاوع: وسام المدني موهبة شابه بخبرات الكبار

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:46 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements


حرصت الفنانة حنان مطاوع علي تهنئة المخرج وسام المدني على فيلمه الجديد "خان تيولا"، وذلك بعدما شاهدته في العرض الخاص له.

وقالت حنان مطاوع في تصريحات صحفية لها أن وسام المدني مخرج متميز فهو يجمع بين الموهبة الشابه المتطورة والخبرات التي يمتلكها الكبار، لافتة إلى أنه في وقت قصير سيكون من بين كبار مخرجين السينما المصرية، وأنها منذ وقت طويل لم تستمتع بعمل سينمائي رائع مثل فيلم "خان تيولا".

وحرصت حنان مطاوع أيضًا على تهنئة كل صناع العمل لأنهم قدموه بشكل جديد لم يقدم من قبل.
 
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
 
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى

أخبار تهمك

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من حسم ملف تجديد عقد نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ حوالي 3 ساعات

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 5 ساعات

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 4 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الفرصة الأخيرة.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم الصفقة الصعبة

منذ ساعة

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 9 ساعات

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

09:46 م

الفرصة الأخيرة.. الأهلي يجهز عرضًا جديدًا لحسم الصفقة الصعبة

10:30 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

07:19 م

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم