حنان مطاوع: وسام المدني موهبة شابه بخبرات الكبار

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حرصت الفنانة حنان مطاوع علي تهنئة المخرج وسام المدني على فيلمه الجديد "خان تيولا"، وذلك بعدما شاهدته في العرض الخاص له.



وقالت حنان مطاوع في تصريحات صحفية لها أن وسام المدني مخرج متميز فهو يجمع بين الموهبة الشابه المتطورة والخبرات التي يمتلكها الكبار، لافتة إلى أنه في وقت قصير سيكون من بين كبار مخرجين السينما المصرية، وأنها منذ وقت طويل لم تستمتع بعمل سينمائي رائع مثل فيلم "خان تيولا".



وحرصت حنان مطاوع أيضًا على تهنئة كل صناع العمل لأنهم قدموه بشكل جديد لم يقدم من قبل.



وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.



يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى