إخماد حريق نشب في وحدة سكنية بالمنيا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، اليوم الجمعة، على حريق نشب بوحدة سكنية بعزبة شاهين بمدينة المنيا، نتيجة ماس كهربائي.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بنشوب حريق بوحدة سكنية بحي شاهين بمدينة المنيا.

وانتقل فريق من الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين أن الحريق بوحدة سكنية بالدور الثاني، بشارع 29 شارع المؤسسة، وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة. 

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