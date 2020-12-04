قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، اليوم الجمعة، عقب اجتماع للمجلس، إن بطولة كأس العالم للأندية في 2021 ستقام بنظامها الحالي وستضم 7 فرق بدلاً من 24.



وأراد إنفانتينو مشاركة 24 فريقاً في الحدث الجديد الذي يقام في الصين في منتصف عام 2021، ولكن أدى انتشار فيروس كورونا لتأجيل بطولتي أمم أوروبا وكوبا أمريكا من العام الحالي للعام المقبل.



وبدلاً من محاولة جذب الانتباه من البطولتين في عام 2021، ستقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 7 فرق في اليابان في ديسمبر (كانون الأول).



وكانت نسخة هذا العام من البطولة تأجلت لتقام في فبراير (شباط).



وقال إنفانتينو أيضاً، الذي قدم تعازيه في وفاة أرماندو مارادونا مع بداية المؤتمر الصحافي، إن مجلس "فيفا" صدق على الإصلاحات ليحمي بشكل أفضل اللاعبات والمدربات فيما يتعلق بقضايا مثل إجازة الأمومة.



وقال: "يجب أن نتأكد من أن بإمكاننا تهيئة المجال لهن لكي يتألقن".



وقال أيضاً إن مجموعة معنية بالارتجاج ستقدم المشورة لـ"فيفا"، بينما تم تمديد النوافذ الدولية مرة أخرى لتجنب الاختناقات التي تسبب بها الوباء.