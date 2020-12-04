مصرع وإصابة 6 أشخاص فى حادثين بالمنيا



تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائى يفيد بتصادم سيارة رقم 2438 ي ب ج، نصف نقل، بأخري نقل على الطريق الصحراوي الشرقي أمام قرية الشيخ فضل بمركز بني مزار.



واسفر الحادث في مصرع شخصين مجهولين الاسم والعنوان، وإصابة اثنين آخرين.



كما أصيبت طالبتين فى انقلاب السيارة رقم "2575 ت.ث.د" ملاكي بطريق الصعيد الزراعي أمام قرية الحتاحته بمركز سمالوط، نتيجة اختلال عجلة القيادة.



تم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعتين، وجارى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.



لقي شخصين مصرعهما وأصيب 4 أخرين فى حادثين بالمنيا.