نجوى كرم تعايد جمهورها بعيد البربارة برسالة مؤثرة

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حرصت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم​ على معايدة متابعيها بعيد القديسة بربارة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ووجهت نجوى رسالة معايدة كتبت فيها:" هالعيد بيعنيلي كتير.. لمّا القدّيسة بربارة حطّت الماسك، كان قصدها تهرب من الظلم! هالإيّام بيحطّوا الماسك حتى يظلموا النّاس.



وأضافت: كل عيد بربارة وإنتوا بخير". ولاق المنشور إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عايدوها بأطيب التمنيات وعبروا عم حبهم لها.