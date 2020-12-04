نجوى كرم تعايد جمهورها بعيد البربارة برسالة مؤثرة
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:43 م
لمياء علي
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حرصت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم على معايدة متابعيها بعيد القديسة بربارة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ووجهت نجوى رسالة معايدة كتبت فيها:" هالعيد بيعنيلي كتير.. لمّا القدّيسة بربارة حطّت الماسك، كان قصدها تهرب من الظلم! هالإيّام بيحطّوا الماسك حتى يظلموا النّاس.
وأضافت: كل عيد بربارة وإنتوا بخير". ولاق المنشور إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين عايدوها بأطيب التمنيات وعبروا عم حبهم لها.