41 % تراجع في واردات الهند من الذهب خلال نوفمبر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
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كشفت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة، عن تراجع المشتريات الخارجية للهند من الذهب بنسبة 41 بالمائة في نوفمبر على أساس سنوي، لتسجل إلى 33.1 طنًا، لكنها أظرهت تحسناً من 29 طناً في أكتوبر على أساس شهري.

وأثرت جائحة فيروس كورونا وارتفاع أسعار الذهب على قدرة المشترين على شراء المعدن الأصفر.

وكان الطلب خلال مهرجان "ديوالي" أو "الأضواء"، أكبر مناسبة لأكثر من 900 مليون هندوسي في البلاد لشراء المجوهرات، حوالي 70 بالمائة فقط من مستويات العام الماضي، وفقًا للمجلس المحلي للأحجار الكريمة والمجوهرات في الهند.

وانخفضت واردات الهند منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر بنسبة 63 بالمائة عن العام السابق لتصل إلى 220.2 طنًا.

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