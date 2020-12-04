"لتخفيف العقوبات".. الخارجية الأمريكية تؤكد حرص إيران على العودة للمحادثات

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:15 م
بوابة الفجر
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أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات له اليوم الجمعة، أن إيران ترغب بشدة في العودة إلى المحادثات من أجل أجل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

 

 

ولم يقدم بومبيو، خلال تصريحات أدلى بها خلال حوار المنامة، دليلا على زيادة حرص طهران على عقد محادثات.

 

 

 

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووى الإيرانى عام 2018 وقراره إعادة فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإيرانية .

 

 

 

وقال  وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن أعمال العنف التي تشهدها أفغانستان حاليا عند مستوى "مرتفع لدرجة غير مقبولة" مضيفا أن واشنطن طلبت من طرفي النزاع هناك "التراجع والانسحاب بحق".

 

وتابع بومبيو قائلا خلال تصريحات أدلى بها خلال حوار المنامة "أوضحت لهم أن مستويات العنف لا يمكن أن تستمر بينما تجري هذه المفاوضات. لن يفلح ذلك".

 

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