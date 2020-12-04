مواجهات نارية بالجولة الأولى بمجموعة سوهاج بالقسم الثالث

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:11 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
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تنطلق منافسات الجولة الاولي، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، في الثانية والنصف من عصر غدا السبت، والتي تشرف علة تنظيمها منطقة سوهاج لكرة القدم.

وتشهد الجولة الاولى، مواجهات من العيار الثقيل حيث تفتح الجولة بمواجهة فريق مركز شباب نجوع مازن أمام نظيره فريق نادي المراغة، والتي يستضيفها ملعب الأول.

فيما يستضيف فريق شبان مسلمين المراغة نظيره فريق البداري، في مباراة قوية تشهد بمتابعة كبيرة من جماهير المراغة.

وعلي ملعب نادي الرحلات، أحد الفرق الوافدة حديثا لدوري القسم الثالث، يستضيف الرحلات بقيادة إبراهيم محمود نظيره فريق نادي قفط بقيادة محمد عيسي المدير الفني الجديد.

فيما يستضيف فريق أهلي المنشأة، نظيره فريق اخميم، في مباراة تشهد صراع خاص بين أبناء سوهاج، لاسيما وأن كلا الفريقين استعد جيدا وقام لتدعيم فرقهما بعدد كبير من اللاعبين أصحاب الخبرة.

وعلي ملعب نادي مكة المكرمة يستضيف صاحب الأرض بقيادة محسن الشربتلي، المدير الفني للفريق نظيره فريق مركز شباب البلينا.

وتختتم مواجهات الجولة الاولى، للمجموعة الثانية بدوري القسم الثالث، بمواجهة فريق نادي الشعب بقوص، الصاعد حديثا للقسم الثالث أمام فريق مركز شباب سوهاج والتي يستضيفها ملعب نادي قفط الرياضي.

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