أسعار النفط تحافظ على المكاسب للأسبوع الخامس على التوالي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
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حافظت أسعار النفط على المكاسب للأسبوع الخامس على التوالي فى نهاية التعاملات اليوم الجمعة، بدعم من اتفاق "أوبك+".

واتفقت أوبك وروسيا على تخفيف التخفيضات العميقة لإنتاج النفط من يناير بمقدار 500 ألف برميل يومياً، لكنهما أخفقا في التوصل إلى حل وسط بشأن سياسة أوسع لبقية العام المقبل.

كان من المتوقع أن تواصل "أوبك+" التخفيضات الحالية البالغة 7.7 مليون برميل حتى مارس على الأقل بعد تراجعها عن خطط لزيادة الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.

وارتفعت منصات التنقيب في الولايات المتحدة بنحو 5 منصات خلال الأسبوع الجاري، بحسب بيانات "بيكر هيوز".

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي "نايمكس" تسليم يناير بنسبة 1.4 بالمائة إلى 46.26 دولار للبرميل، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.6 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.8 بالمائة إلى 49.11 دولار للبرميل.

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