رئيس برشلونة: كان يجب علينا بيع ميسي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:00 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف كارليس توسكيتس، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون نادي برشلونة الإسباني، أن المجلس لم يرغب في توقيع بعض فواتير المجلس السابق، بسبب عدم وضوحها.

وقال توسكيتس خلال مقابلة مع مجلة "El Mon a RAC 1": "هذه الفواتير سنرسلها لمجلس الإدارة الذي سيفوز بالانتخابات".

وتابع: "لن أقول ماذا تحتوي، لكنها أشياء لم تُصغ بشكل جيد ونعتقد أنها لا تتكيف مع سعر السوق".

وواصل: "بالنسبة لي، بصفتي رئيس اللجنة الاقتصادية لبرشلونة، وهي هيئة استشارية دون سلطة تنفيذية، كان يجب بيع ميسي في الصيف".

وأكمل: "هذا أمر يتعلق بجانبين، الأول توفير الراتب الكبير الذي يحصل عليه اللاعب، والثاني أنه سيجلب الكثير من الأموال نظير بيعه".

وأشار: "الآن، برشلونة في أزمة اقتصادية، وتطالبنا رابطة الليجا بضرورة تقليص الرواتب بسبب الحالة الاقتصادية التي ضربت القطاع جراء انتشار فيروس كورونا".

وأتم: "المجلس الحالي نجح في تخفيض قيمة النفقات على الانتخابات المقبلة المقررة يوم 24 يناير/ كانون الثاني، إلى 800 ألف يورو بدلا من 2 مليون يورو".
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