إندلاع حريق محدود داخل المعهد الديني بالشيخ زايد

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اندلع حريق محدود داخل المعهد الديني بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم الجمعة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل المعهد الديني بمدينة الشيخ زايد.



دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في نخلة ملاصقة للسور، وتم منع خطر امتداد النيران إلى مبنى المعهد.



وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.