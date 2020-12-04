إندلاع حريق محدود داخل المعهد الديني بالشيخ زايد

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:58 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
اندلع حريق محدود داخل المعهد الديني بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم الجمعة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل المعهد الديني بمدينة الشيخ زايد.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب الحريق في نخلة ملاصقة للسور، وتم منع خطر امتداد النيران إلى مبنى المعهد.

وأجري القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 3 ساعات

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ ساعة و 9 دقيقة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسمياً.. حارس الزمالك ينتقل لصفوف الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 14 ساعة

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

07:19 م

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

09:46 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم