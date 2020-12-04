"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

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تفاصيل وملابسات جديدة كشفتها التحقيقات في واقعة دهس شاب أسفل عجلات سيارة ملاكي حال عبوره طريق الواحات، وتبين أنه حال تفتيش سيارة الشاب المتسبب في الحادث عثر بداخلها على كمية من الحشيش المخدر، وبفحص اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة تبين أنها مسجلة بإسم والدة الشاب " نجل وزير الإستثمار السابق".



وأشارت التحقيقات أن الحادث وقع حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل السبت من الأسبوع الجاري، حال عودته إلى منزله أمام البوابة المؤدية إلى طريق هرم سيتي.



وأضافت التحقيقات أن المتهم خبط العربية بسيارته 4 مرات، ما أسفر إلى إرتطام جسد الضحية بالأرض ووفاته في الحال، ثم فر الجاني هاربًا بسيارته، لكن شاء القدر أن يحدث عطل بسيارته "بالموتور"، وتوقفها على بعد أمتار من مكان الحادث، ما دفعه إلى الهروب تاركًا سيارته.



وواصلت التحقيقات أن دورية أمنية متمركزة عند مدخل هرم سيتي، بُلغت بالحادث، وإنتقلت على الفور وتم نقل المتوفي إلى المستشفى، بعد الإتصال بزوجته " محامية"، مبينة، أن أحد شهود العيان على الحادث أدلى بأوصاف السيارة المتسببة في الحادث، وبتتبع خط سيرها تمكنت القوات من ضبط السيارة ومن ثم ملاحقة الشاب المتسبب في الحادث والقبض عليه.



وتوفيت صباح يوم الأربعاء والدة الضحية حزنًا على فراق نجلها، وشيعت جنازتها، وسطحضور أقاربهم وأصدقاء نجلها لتدفن جواره، وذلك بعد مرور 3 أيام من الحادث.



كانت كشف التحقيقات عن ملابسات مصرع شاب، صدمه نجل وزير الاستثمار الأسبق، حال عبوره طريق الواحات، إذ تبين أن الضحية يدعى " شريف سعد"، حال عبوره الطريق، صدمه سيارة " بي ام دبليو"، كان يقودها نجل الوزير الأسبق، مما أسفر عن مصرعه دهسا أسفل عجلات السيارة.



وبينت التحقيقات أن الضحية كان يعمل سكرتير بمحكمة الجيزة، متزوج ولديه 4 أطفال ( 3 بنات وولد) أكبرهم في المرحلة الإبتدائية، وبعد وقوع الحادث تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على المتسبب في الحادث.



وأكد تقرير الطب الشرعي على تعاطي المتهم المتسبب في الحادث، المواد المخدرة، وإيجابية التحاليل التي خضع لها فور القبض عليه.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفي بطريق الواحات البحرية.



ودفع مدير الإدارة بالخدمات الأمنية، وبالفحص والمعاينة تبين أن شاب صدم بسيارته شخص أربعيني العمر حال عبوره الطريق.



وبينت التحريات أن المتهم نجل وزير سابق وأن الضحية يدعى "شريف سعد" موظف بمحكمة الجيزة، وتحفظت الشرطة على الشاب المتسبب في الحادث، وخضع لتحليل مخدرات أثبتت نتيجته تعاطيه للمخدرات في أثناء القيادة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسه قبل أن تجدد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.