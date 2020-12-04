منى زكى تكشف لـ"الفجر الفني" عن خطتها الفنية خلال الفترة المقبلة

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر، نادين أحمد نجدي
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تعيش الفنانة منى زكى حالة من النشاط الفني، حيث إنها تستعد لأكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، مابين مصرى ولبنانى.




وكشفت منى زكى ل"الفجر الفني" عن أعمالها الفنية، حيث قالت إنها حالياً تواصل مشاهدها الأخيرة فى مسلسل "تقاطع طرق"، ومن المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم.


وأضافت منى زكى إنها تعاقدت على فيلم لبنانى مصرى وستسافر مساء اليوم إلى دولة دبى لتعقد جلسات عمل مع الجهة المنتجة للفيلم، ومن المقرر انطلاق تصويره يوم 12 ديسمبر.





كما أشارت منى زكى إلى أنها تعاقدت أيضاً على فيلم من إنتاج محمد حفظى وإخراج هانى خليفة وتأليف محمد رجائى، بعنوان "القاهرة مكة"، ولم يتم موعد نهائي لانطلاق تصوير الفيلم، وبعد انتهاء مهرجان القاهرة السينمائى الدولى سيتم عقد جلسات عمل مكثفة للاتفاق على تفاصيل العمل واختيار باقي فريق العمل.


واختتمت حديثها بإنها تعاقدت على فيلم "السرب" للفنان أحمد السقا الفترة الماضية، وتبدأ فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.

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