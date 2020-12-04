كارول سماحة عن إلهام شاهين: أيقونة السينما المصرية والعربية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حرصت النجمة اللبنانية كارول سماحة، على الحضور من لبنان خصيصًا لدعم النجمة إلهام شاهين، بالعرض الخاص لفيلم "حظر تجول".

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو أثناء اجراء لقاء تليفزيوني مع كارول سماحة، ويذاع قريبًا على شاشة المحور.

وعبرت "كارول" عن الصداقة بينها وبين إلهام شاهين، وأكدت على أنها أيقونة السينما المصرية والعربية.

ويعد "حظر تجول" الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد غياب الأفلام المصرية عن المشاركة في أى مسابقة رسمية، بدورة العام الماضى، بسبب عدم وجود فيلم مؤهل للمشاركة وقتها.

"حظر تجول" يتتبع قصة فاتن بعد خروجها من السجن بعد 20 عاما، بسبب ارتكابها جريمة مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

فيلم "حظر تجول" يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.

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