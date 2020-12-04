يوفنتوس يخطط لضم نجمي تشيلسي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي يخططون للتعاقد مع ثنائي تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت شبكة Il Bianco Nero الإيطالية أن يوفنتوس يستعد لتقديم عرضين للتعاقد مع نجمي تشيلسي الإنجليزي المهاجم أوليفيه جيرو والظهير إيمرسون بالميري.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن يوفنتوس قد يتحرك للتعاقد مع الثنائي خلال سوق الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل لأن الثنائي لا يحظيان بالمشاركة كثيراً مع النادي الأزرق.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن جيرو يفكر في الرحيل عن البلوز في يناير المقبل من أجل المشاركة بشكل أكبر من أجل ضمان تواجده في قائمة منتخب فرنسا المشاركة في بطولة اليورو في الصيف المقبل.

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