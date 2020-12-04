مصطفى الفقي: أمريكا تنتهج الكيل بمكيالين.. وأكبر 3 محطات تلفزيونية تعادي مصر (فيديو)

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:29 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الولايات المتحدة تنتهج سياسة الكيل بمكيالين، مضيفا أن أمريكا والغرب لا يدركان أن قضايا حقوق الإنسان مرتبطة بثقافة كل مجتمع.

وأوضح الفقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري مقدم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة، أن المثلية مباحة في أوروبا وأمريكا، لكنها مرفوضة ومستهجة في العالمين العربي والإسلامي، مشيرا إلى أن تلك القوى تطبق قواعد صماء من أجل ابتزاز قوى معينة أو الضغط عليهم.

وأضاف أن أكبر ثلاث محطات تلفزيونية في العالم تعادي مصر، لافتا إلى أن هناك استهدافًا واضحًا لمصر بعد إفشالها مخططا ضخما يراد به تغيير المنطقة.

أخبار تهمك

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 5 ساعات

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رسمياً.. حارس الزمالك ينتقل لصفوف الاتحاد السكندري

منذ نصف ساعة

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم