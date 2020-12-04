القبض على 8 أشخاص حاولوا التجمهر أمام أحد الأندية الرياضية بالمهندسين

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تمكنت الأجھزة الأمنیة بمدیریة أمن الجیزة من ضبط 8 أشخاص أثناء محاولتھم التجمع أمام أحد الفنادق الكائنة بشارع جامعة الدول العربیة وسط المحافظة، وقیامھم ببث فیدیو مباشر لتحركاتھم عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.



وبينت التحريات أن من بینھم سیدة، حاصلة على بكالوریوس، مقیمة بمحافظة القاھرة سبق قیامھا بإستغلال حسابھا الشخصي في بث مشاركة وتفعیل "ھاشتاج" لدعم مجلس إدارة أحد الأندیة الریاضیة، وتوجیھ الدعوة لتنظیم وقفة إحتجاجیة أمام بوابة النادى المشار إلیه، جارى إتخاذ الإجراءات القانونیة اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.