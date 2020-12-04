وصول ليلى علوي على الريد كاربت لحضور العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"

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حرصت النجمة ليلى علوي، على حضور العرض الخاص لفيلم "حظر تجول" بطولة النجمة إلهام شاهين، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.



ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالنجمة ليلى علوي، على الريد كاربت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ويعد "حظر تجول" الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد غياب الأفلام المصرية عن المشاركة في أى مسابقة رسمية، بدورة العام الماضى، بسبب عدم وجود فيلم مؤهل للمشاركة وقتها.



الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.



فيلم "حظر تجول" يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.