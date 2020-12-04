وصول ليلى علوي على الريد كاربت لحضور العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

حرصت النجمة ليلى علوي، على حضور العرض الخاص لفيلم "حظر تجول" بطولة النجمة إلهام شاهين، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بالنجمة ليلى علوي، على الريد كاربت، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ويعد "حظر تجول" الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد غياب الأفلام المصرية عن المشاركة في أى مسابقة رسمية، بدورة العام الماضى، بسبب عدم وجود فيلم مؤهل للمشاركة وقتها.

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامر كروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.

فيلم "حظر تجول" يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها آخر أفلامها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى، الذى عرض للمرة الأولى فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى اضافة إلى عرضه فى العديد من المهرجات وحصد العديد من الجوائز.

أخبار تهمك

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 8 ساعات

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

منذ 34 دقيقة

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 14 ساعة

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 6 ساعات

رسمياً.. حارس الزمالك ينتقل لصفوف الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعة

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:12 م

مصر تنجح في إطلاق سراح الربان البحرى فاروق محمد عبدالعال

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

07:19 م

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

"دهس موظف بمحكمة وحشيش في السيارة".. تفاصيل جديدة حول حادث نجل وزير الاستثمار السابق

09:46 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم