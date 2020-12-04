أسعار الذهب تنجح فى الحفاظ على المكاسب الأسبوعية بالختام

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:57 م
بوابة الفجر
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نجحت أسعار الذهب في الاحتفاظ بالمكاسب الأسبوعية بالرغم من التراجع بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات لمستويات قياسية جديدة.

وأضاف الاقتصاد الأمريكي 245 ألف وظيفة خلال نوفمبر، لكن بأقل من توقعات المحللين، بينما تراجع معدل البطالة إلى 6.7 بالمائة.

فيما ارتفعت طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنحو 1 بالمائة للشهر السادس على التوالي.

ورغم التراجع، حققت أسعار المعدن الأصفر أول مكاسب أسبوعية في شهر بحوالي 3 بالمائة أو 52 دولاراً ، مع توقعات المزيد من التحفيز المالي.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.1 بالمائة، ليصل إلى مستوى 1840 دولارا للأوقية.

ووبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.3 بالمائة إلى مستوى 1835.49 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 90.60.

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