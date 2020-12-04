كارول سماحة مع إلهام شاهين على الريد كاربت لحضور العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:07 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حرصت المطربة اللبنانية كارول سماحة، على حضور العرض الخاص لفيلم "حظر تجول" للنجمة إلهام شاهين، وذلك في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والتي جاءت خصيصًا من لبنان لحضور العرض.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو من على الريد كاربت بوجود الحضور للعرض الخاص، وظهر في المقطع كارول سماحة، مع إلهام شاهين، أثناء تسجيلهم لقاء مع برنامج "insider بالعربي".

وعبرت كلًا منهن عن حبهما لبعض والصداقة القوية بينهما وحضور إلهام شاهين، من قبل العرض الخاص للمطربة كارول سماحة، في لبنان.

ويعد "حظر تجول" الفيلم المصرى الوحيد المشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، بعد غياب الأفلام المصرية عن المشاركة في أى مسابقة رسمية، بدورة العام الماضى، بسبب عدم وجود فيلم مؤهل للمشاركة وقتها.



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