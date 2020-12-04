الباز مدافعا عن سلمى الشيمي: لم تسيئ للحضارة ولم تهن التراث.. وجريمتها التصوير دون ترخيص

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انتقد الدكتور محمد الباز، حالة الجدل الكبيرة التي سادت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام بسبب جلسة تصويرالموديل سلمى الشيمي، بمنطقة الأهرامات.



وقال الباز، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إنه بعد عرض صور سلمى اشيمي اشتعلت معارك كبيرة على مواقع التواصل، واتهموها بالإساءة للحضارة وإهانة التراث، وفي نفس الوقت عندما تم عرض صورة لفتاة أخرى بالحجاب عند الأهرامات قالوا إن الصورة فيها محاولة لطمث الهوية المصرية الفرعونية وهو ما يركد ان هناك رغبة في افتعال معارك وجدل واختلاف على اي شيء.



وتابع أنه في الواقع ان أقصى مخالفة ارتكبتها سلمى الشيمي هي أنها صورت في مكان أثري دون الحصول على ترخيص، ولكنها لم تهن الحضارة والتراث، خاصة وأن هناك فنانات ونجمات عالميات لهم صور عند الأهرامات ولم يتهموا بإهانة التراث.