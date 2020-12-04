الباز مدافعا عن سلمى الشيمي: لم تسيئ للحضارة ولم تهن التراث.. وجريمتها التصوير دون ترخيص

الباز مدافعا عن سلمى الشيمي: لم تسيئ للحضارة ولم تهن التراث.. وجريمتها التصوير دون ترخيص
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:17 م
داليا الحسين
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انتقد الدكتور محمد الباز، حالة الجدل الكبيرة التي سادت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام بسبب جلسة تصويرالموديل سلمى الشيمي، بمنطقة الأهرامات.
وقال الباز، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إنه بعد عرض صور سلمى اشيمي اشتعلت معارك كبيرة على مواقع التواصل، واتهموها بالإساءة للحضارة وإهانة التراث، وفي نفس الوقت عندما تم عرض صورة لفتاة أخرى بالحجاب عند الأهرامات قالوا إن الصورة فيها محاولة لطمث الهوية المصرية الفرعونية وهو ما يركد ان هناك رغبة في افتعال معارك وجدل واختلاف على اي شيء.
وتابع أنه في الواقع ان أقصى مخالفة ارتكبتها سلمى الشيمي هي أنها صورت في مكان أثري دون الحصول على ترخيص، ولكنها لم تهن الحضارة والتراث، خاصة وأن هناك فنانات ونجمات عالميات لهم صور عند الأهرامات ولم يتهموا بإهانة التراث.
وقال الباز، ببرنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، إنه بعد عرض صور سلمى اشيمي اشتعلت معارك كبيرة على مواقع التواصل، واتهموها بالإساءة للحضارة وإهانة التراث، وفي نفس الوقت عندما تم عرض صورة لفتاة أخرى بالحجاب عند الأهرامات قالوا إن الصورة فيها محاولة لطمث الهوية المصرية الفرعونية وهو ما يركد ان هناك رغبة في افتعال معارك وجدل واختلاف على اي شيء.
وتابع أنه في الواقع ان أقصى مخالفة ارتكبتها سلمى الشيمي هي أنها صورت في مكان أثري دون الحصول على ترخيص، ولكنها لم تهن الحضارة والتراث، خاصة وأن هناك فنانات ونجمات عالميات لهم صور عند الأهرامات ولم يتهموا بإهانة التراث.