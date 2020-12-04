"بركات ساكرليت جوهانسون".. القصة الكاملة لتزييف الحقائق في قضية الإفراج عن موظفي "المبادرة المصرية"

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قال الدكتور محمد الباز، إننا نواجه موجة من التضليل وتغيير الحقائق فيما يتعلق بقضية "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".



وأضاف الباز، في برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه تم القبض على 3 من موظفي"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي شركة استثمارية، وذلك بعد أن استقبلوا في اجتماع لهم مجموعة من السفراء ودبلوماسيي الدول الغربية.



وتابع أن هؤلاء الموظفين تهمتهم انه خالفوا القانون ولم يوفقوا أوضاعهم وفقا للقانون المنظم لعمل الجميعات، واستمروا في الحصول على تمويلات من الخارج، ونقل تقارير عن اوضاع حقوق الإنسان في مصر غير صحيحة، لتشويه صورة الدولة في الخارج.



وواصل الباز أنه بعد حبس الموظفين الثلاثة تم تدشين حملة في مصر وخارج مصر، تطالب بالإفراج عن عنهم، متابعا انه صدر بالامس قرار بالإفراج عن الموظفين الثلاثة.



واستطرد أن التضليل في هذه الواقعة يكمن في أن البعض روج بان محاولات الضغط على الدولة المصرية نجحت في الإفراج عن موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

وتابع أن المشكلة في مصر ان الناس لا تقر ولا تسمع ما حدث في هذه القضية، ومن يسمع ويقرأ لا يريد أن يفهم، منوها غلى أن هؤلاء الموظفين تم القبض عليهم لأنهم متعهمين في مخالفات واضحة للقانون وليسوا مجرد سجناء راي كما يقول البعض.



واستكمل أن البعض روج بأن فيديو الممثلة سكارليت جوهاسون الذ ي طالبت فيه بالإفراج عن موظفي المبادرة المصرية، كان سببا في الإفراج عنهم، ورددوا عبارة "بركات الست سكارليت".



موضحا أن ما حدث على وجه التحديد أن النيابة العامة هي التي أصدرت قرار بالإفراج عن الموظفين الثلاثة على ذمة القضية، بعد ان قدموا التماسا للنيابة العامة وتعهد بتوفيق اوضاعهم القانوينة.