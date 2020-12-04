بعد تحرير ربان بحري.. الباز: نعيش عصر كرامة المواطن المصري

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:13 م
داليا الحسين
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أشاد الدكتور محمد الباز، باهتمام الدولة المصرية بأزمة اختطاف الربان البحري فاروق عبد العال، والذي تعرض للخطف على يد جماعة الحوثيين، والتي أسفرت عن طلاق سراحه.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البلد لا تترك أبنائها، مشيرا إلى أننا نعيش الآن عصر كرامة المواطن المصري.

وعلق قائلا: "الحوادث دي بتحصل طول الوقت، لكن الدولة تبذل كل الجهود لإعادة أي شخص يتعرض للاختطاف.. ربنا يديم علنا اهتمام المسئولين، لأننا عاصرنا في سنوات سابقة أحداث كثيرة مشابهة، ولم يكن هناك تحرك بشكل كافي من المسئولين مع تلك الأزمات".

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