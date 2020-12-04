بعد تحرير ربان بحري.. الباز: نعيش عصر كرامة المواطن المصري
الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:13 م
داليا الحسين
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أشاد الدكتور محمد الباز، باهتمام الدولة المصرية بأزمة اختطاف الربان البحري فاروق عبد العال، والذي تعرض للخطف على يد جماعة الحوثيين، والتي أسفرت عن طلاق سراحه.
وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن البلد لا تترك أبنائها، مشيرا إلى أننا نعيش الآن عصر كرامة المواطن المصري.
وعلق قائلا: "الحوادث دي بتحصل طول الوقت، لكن الدولة تبذل كل الجهود لإعادة أي شخص يتعرض للاختطاف.. ربنا يديم علنا اهتمام المسئولين، لأننا عاصرنا في سنوات سابقة أحداث كثيرة مشابهة، ولم يكن هناك تحرك بشكل كافي من المسئولين مع تلك الأزمات".