رئيس النقابة العامة للكيماويات يكشف تفاصيل أزمة "الدلتا للأسمدة" بعد قرار نقلها

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:04 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكيماويات، إن العمال في شركة الدلتا للأسمدة فوجئوا بالأمس من وجود أحد قيادات الشابة أبلغوهم أنه بداية من يوم الأربعاء المقبل سوف يتم نقل الشركة من مقرها الحالي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد اليوم الجمعة أن ما حدث من نقل شركة الدلتا للأسمدة من مقرها آثار حفيظة العمال وقدموا استغاثات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكشف عماد حمدي، أن شركة الدلتا للأسمدة إحدى الشركات التي تم تنفيذ دراسة لتطويرها وإحداث التوافق البيئي التي قال عنها الرئيس الراحل محمد أنور السادات أنها مارد الدلتا، موضحا أن هذه الشركة تحدث توازنًا في السوق المصري وتضم 2500 عامل عمالة مباشرة و2500 عامل عمالة غير مباشرة.

وأكد عماد حمدي، رئيس النقابة العامة للكمياويات أن الشركة حاصلة على توافق بيئي حتى عام 2022 فوجئوا أن محافظة الدقهلية يرد نقل الشركة إلى خارج المحافظة بدعوى التلوث البيئي، مع وجود طرح لتطوير الشركة وضخ استثمارات.

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