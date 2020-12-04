المؤتمر الأول لعرض خطة تطوير اتحاد طلاب كلية التربية النوعية بعين شمس

يستعد اتحاد طلاب كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، لعرض مؤتمر هو الأول من نوعه يستعرض فيه خطة تطوير واستراتيجية ممنهجة ومدروسة ، حول كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة في عصرنا مع طبيعة عمل اتحاد الطلاب ، والتي تعد الأولى من نوعها بين اتحادات طلاب كليات جامعة عين شمس ، بتقنيات تبعد كل البعد عن الأساليب التقليدية الموضوعة.





ويستعرض المؤتمر الخطة في ظل إحصائيات مدروسة ودقيقة ، كما يسلط الضوء على مراحل التطوير التي سيتم تنفيذها بدءا من 2021 وصولا إلى 2024 .









وفي لفتة ذكية يضع المؤتمر رؤية ورسالة واضحة حول خطة التطوير ، كذلك استراتيجية سيتم السير على خطاها في ظل الموارد والإمكانيات المتاحة واللازمة، والتي من أهم أهدافها السعي إلى استقطاب ومن ثم تأهيل الطلاب للعمل بأساليب التكنولوجيا الحديثة خارجيا ، جاهدين وساعيين في تحقيق ذلك.