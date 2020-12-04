المؤتمر الأول لعرض خطة تطوير اتحاد طلاب كلية التربية النوعية بعين شمس

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
يستعد اتحاد طلاب كلية التربية النوعية جامعة عين شمس، لعرض مؤتمر هو الأول من نوعه يستعرض فيه خطة تطوير  واستراتيجية ممنهجة ومدروسة ، حول كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة في عصرنا مع طبيعة عمل اتحاد الطلاب ، والتي تعد الأولى من نوعها بين اتحادات طلاب كليات جامعة عين شمس ، بتقنيات تبعد كل البعد عن الأساليب التقليدية الموضوعة.

ويستعرض المؤتمر الخطة في ظل إحصائيات مدروسة ودقيقة ، كما يسلط الضوء على مراحل التطوير  التي سيتم تنفيذها بدءا من 2021 وصولا إلى 2024 .


  وفي لفتة ذكية يضع المؤتمر رؤية ورسالة واضحة حول خطة التطوير ، كذلك استراتيجية  سيتم السير على خطاها في ظل الموارد والإمكانيات المتاحة واللازمة، والتي من أهم أهدافها السعي إلى استقطاب ومن ثم تأهيل الطلاب للعمل بأساليب التكنولوجيا الحديثة خارجيا ، جاهدين وساعيين في تحقيق ذلك.

أخبار تهمك

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ ساعتين

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

رسمياً.. حارس الزمالك ينتقل لصفوف الاتحاد السكندري

منذ نصف ساعة

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 13 ساعة

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم