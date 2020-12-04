طلائع الجيش يخوض مرانه الختامي ببرج العرب إستعدادا لنهائي كأس مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:00 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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خاض الفريق الأول لكرة القدم بطلائع الجيش مرانه الختامي اليوم على ملعب برج العرب استعدادا لنهائي كأس مصر أمام الأهلي في الثامنة مساء الغد بنفس الملعب.


اشتمل المران على بعض التعليمات الفنية والجمل التكتيكية التيةمن المنتظر أن ينفذها اللاعبون خلال المباراة، بالإضافة إلى محاضرة فنية مطولة لطارق العشري المدير الفني للفريق.


وشهد المران اجواء حماسية بين اللاعبين وسط رغبة في حصد الكأس بعد الوصول للمباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ الفريق.


يذكر أن طلائع الجيش ضمن المشاركة أيضاً بكأس السوبر المحلي بوصوله للمباراة النهائية عقب الفوز على الزمالك في نصف نهائي البطولة بثلاثية لهدف في المباراة التي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي ببرج العرب.

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