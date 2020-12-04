ميسي يعود لقائمة برشلونة في مواجهة قادش

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة عن قائمة فريقه لمواجهة قادش، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الإسباني والتي ستقام غدًا على ملعب «رامون دي كارنازا»

وعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لقائمة بعدما غاب عن المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى عودة مدافع الفريق رونالد أراوخو من الإصابة.

ويحتل برشلونة المركز السابع  في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة مع تبقي له مباراتين مؤجلتين، فيما يحتل قادش المركز السادس برصيد 15 نقطة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن - نيتو مورارا- إينياكي بينيا.

خط الدفاع: سيرجينيو ديست- كليموه لينجليه- رونالد أراوخو- أوسكار مينجيزا -جوردي ألبا- جونيور فيربو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج- كارليس ألينا- ريكي بويج- فيليب كوتينيو- بيدري جونزاليس.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - مارتن برايثوايت - عثمان ديمبيلي - فرانسيسكو ترينكاو.

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