"زمن العملاء والطابور الخامس انتهى".. مصطفى بكري: بايدن سيخسر حال التدخل في شؤون مصر

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 08:50 م
داليا الحسين
Advertisements

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إذا حاول التدخل في شؤونا بالتأكيد هو الخاسر.

وأوضح بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، "اللي مش فاهم موقف القيادة السياسية الوطني شكله إزاي فده مش هيعرف يتعامل مع مصر بأي حال من الأحوال".

وأكد أن زمن الإملاءات والعملاء والطابور الخامس انتهى، مضيفا: "أي حد هيمس أمن البلد الشعب اللي هيرد عليه قبل القيادة السياسية".

أخبار تهمك

رسمياً.. حارس الزمالك ينتقل لصفوف الاتحاد السكندري

منذ نصف ساعة

تصريح قوي من وزير الخارجية بشأن "مصل كورونا" أمام الأمم المتحدة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة موسيماني في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

رسالة جديدة من مرتضى منصور لجماهير الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

منذ أقل من ساعتين

نجم منتخب مصر يطلب الرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقدم عرضه الأخير لحسم صفقة الساحر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تعرف على صفقات سيراميكا كليوباترا الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي لنهائي كأس مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

منذ يوم

موسميانى يفاجئ طلائع الجيش بهذه الورقة في نهائي كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عبدالله جمعة يودع نجم الزمالك بعد رحيله عن الفريق برسالة مؤثرة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعثر على بديل "سيرينو"

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:19 م

عاجل.. إضاءة برج خليفة بشعار صندوق تحيا مصر

ثنائي الزمالك يقتربان من الرحيل

07:59 م

الأهلي يلجأ لدفع الدولارات للتخلص من المنبوذ

07:25 م

مجزرة في الزمالك بعد الخروج من الكأس.. تعرف على أسماء الراحلين

09:01 م

عاجل - مرتضي منصور يوجه رسالة إلى جماهير الزمالك

02:56 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم