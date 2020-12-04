"زمن العملاء والطابور الخامس انتهى".. مصطفى بكري: بايدن سيخسر حال التدخل في شؤون مصر

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إذا حاول التدخل في شؤونا بالتأكيد هو الخاسر.



وأوضح بكري خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، "اللي مش فاهم موقف القيادة السياسية الوطني شكله إزاي فده مش هيعرف يتعامل مع مصر بأي حال من الأحوال".



وأكد أن زمن الإملاءات والعملاء والطابور الخامس انتهى، مضيفا: "أي حد هيمس أمن البلد الشعب اللي هيرد عليه قبل القيادة السياسية".

